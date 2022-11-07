Экс-главред DTF и бывший промодиректор 2х2 перешли в «Кинопоиск»

«Кинопоиск» объявил о кадровых назначениях: новым главредом собственного медиа сервиса станет Вадим Елистратов, перешедший из DTF, а на должность креативного директора назначен блогер Дмитрий Охотников («Дима SuperVHS»), бывший промодиректор телеканала 2×2. Они займутся развитием сообществ и видеоформатов, рассказали Sostav в пресс-службе «Кинопоиска».

Елистратов расширит спектр освещаемых тем, чтобы на ресурсе, помимо кино и сериалов, обсуждались спортивные трансляции, шоу, аудиокниги, подкасты и другой развлекательный контент. До прихода в «Кинопоиск» он девять лет проработал в издательском доме «Комитет»: четыре года в TJournal и пять лет в качестве главного редактора DTF. Елистратов также ведёт подкаст «Горящий бензовоз» (ранее DTF) и Telegram-канал Royale with Cheese.

Охотников займётся продюсированием шоу и созданием контента для редакции и медиаплощадок «Кинопоиска». Ранее он в течение 12 лет работал на телеканале 2×2, где создавал эфирное промо, продюсировал съёмки и участвовал в разработке креативных кампаний. Кроме того, Охотников ведёт свои каналы на YouTube и в Telegram под ником «Дима SuperVHS».

Работать с новыми топ-менеджерами будут прежние сотрудники «Кинопоиска»: шеф-редактор Филипп Миронов и управляющий редактор Татьяна Симакова, которые будут писать лонгриды, специальные материалы и кинокритику, а также обозреватели Станислав Зельвенский, Василий Корецкий, Ольга Белик, Марат Шабаев и SMM-специалист Алик Кемалов.