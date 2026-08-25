Кабмин подготовит льготы на закупки ИИ-оборудования

Рабочая группа правительственной подкомиссии готовит меры господдержки, в числе которых льготное налогообложение на закупки оборудования для искусственного интеллекта (ИИ). Цель инициативы — решить проблему дефицита графических ускорителей для систем ИИ. Об этом пишет Forbes.

Также планируется разработать механизмы поддержки, которые позволят снизить стоимость владения ИИ-оборудованием. Рабочая группа подготовит итоговое заключение, определяющее критерии и механизмы льготного налогообложения оборудования для искусственного интеллекта с разделением инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) ИИ и прочих ЦОД.

До конца сентября рабочая группа намерена:

определить нормы, препятствующие отнесению современного ИИ-оборудования к отечественной продукции;

сформулировать базу для целенаправленного изменения указанных норм;

спроектировать технические критерии, которые позволят отделить ИИ-оборудование от майнингового и прочего.

Минпромторг будет отвечать за исполнение указанных мероприятий.

Эксперты при этом говорят о необходимости льготного таможенного режима, поэтапного развития своего производства оборудования и поддержке не отдельных комплектующих, а полноценных ИИ‑решений.

Ранее сообщалось, что власти обсуждают возможность отменить плановые выездные проверки для предприятий, которые внедрили системы искусственного интеллекта для удаленного мониторинга.