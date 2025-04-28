Кабмин подготовил план противодействия нелегальной занятости

Правительство России разработало план мероприятий по противодействию нелегальной занятости в стране на период с 2025 по 2027 год. Документ был подготовлен Минтрудом, согласован с заинтересованными ведомствами и одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, пишет РБК.

План включает 18 мероприятий, которые будут проводить на федеральном и региональном уровнях. Речь идет о сборе информации о неработающих россиянах трудоспособного возраста, усилении роли регионов в борьбе с нелегальным наймом, профилактике нарушений трудового законодательства. Среди других мер — вовлечение неработающего населения на рынок труда и новые KPI для губернаторов.

Роструд до 15 июля 2025 года соберет информацию о неработающих россиянах. Минтруд до 1 марта 2026 года сформирует комплекс мероприятий для вовлечения таких людей в трудовую деятельность.

В 2023 году, по данным Росстата, в стране насчитывалось 14,9 млн человек трудоспособного возраста, не являющихся ни занятыми, ни безработными. В их числе учащиеся очной формы обучения (6 млн человек), пенсионеры (2,1 млн человек) и лица, ведущие домашнее хозяйство.

Численность потенциальной рабочей силы Росстат оценил в 2023 году в 697 тыс. человек (это те, кто заинтересован в получении работы, но из-за сложившихся условий ограничены в поиске или готовности приступить к работе). Еще 2,4 млн человек — россияне, которые желают трудиться, но не ищут работу и не готовы оперативно к ней приступить.

В феврале 2025 года Росстат оценивал количество безработных (те, кто не имел работы, искал ее и был готов к ней приступить) в 1,8 млн человек.