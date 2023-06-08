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08.06.2023 в 17:54

Алексей Бобровский стал руководителем экономического направления в «Русской Медиагруппе»

Эксперт ранее сотрудничал с ведущими общественно-политическими СМИ и информагентствами

Алексей Бобровский назначен на должность руководителя экономического направления в «Русской Медиагруппе», сообщили Sostav в компании.

Он займётся развитием экономического направления в рамках стратегии холдинга, а также формированием экосистемы взаимодействия «Русской Медиагруппы» с бизнесом, «в том числе путем укрепления направления Creative & Business».

Алексей Бобровский — экономический эксперт, спикер, преподаватель и консультант. Сотрудничал с ведущими общественно-политическими СМИ и информагентствами. Автор и ведущий собственного проекта в соцсетях.

«Появление в команде «Русской Медиагруппы» одного из самых влиятельных аналитиков в области экономики произошло в рамках развития направления Creative & Business. «Русская Медиагруппа» реализует стратегию интеграции в экономическое пространство, холдинг формирует экосистему взаимодействия с бизнесом, и мы уверены, что опыт и профессиональный взгляд Алексея Бобровского помогут нам в этом», — отмечено в пресс-релизе компании.

Последние кадровые перестановки в компании были в 2021 году. Тогда новым генеральным директором назначили Любовь Маляревскую, ранее работавшую в должности заместителя гендиректора по экономике и финансам. Управляющим директором компании стал Дмитрий Медников, а Гавриил Гордеев вошёл в совет директоров холдинга.

Русская медиагруппа Алексей Бобровский
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