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18+
03.11.2023 в 14:25

Japan Tobacco продолжит бизнес в России

Компания приняла решение остаться на российском рынке

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Японский производитель табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) решил продолжить свой бизнес в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI в России Сергея Глушкова.

«После событий двухлетней давности, наша компания приняла решение продолжить свой бизнес в России для того, чтобы не лишать потребителей того продукта, к которому они привыкли», — отметил Глушков.

Он добавил, что компания не станет выводить на российский рынок устройства для нагревания табака нового поколения.

«Оставляем за собой право принять любое решение и естественно соблюдаем все правила регулирования как на российском рынке, так и международные правила», — подчеркнул Глушков.

В России у Japan Tobacco International действуют четыре завода, включая две фабрики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, и около 70 офисов и подразделений, на которых заняты 4 тыс. сотрудников. Среди брендов компании — Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки — «Русский стиль», «Пётр I» и «Тройка».

Весной прошлого года японская корпорация приостановила инвестиции и маркетинговую деятельности в России, позже объявила о намерении продать российский бизнес. Однако в июле президент корпорации Масамити Тэрабатакэ сообщил, что Japan Tobacco International намерена продолжать деятельность в стране, но вариант с продажей российского бизнеса сохранялся.

Japan Tobacco International
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