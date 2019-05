IZMENI SOZNANIE 2019. Часть 2: Прогнозы развития digital-маркетинга, лучшие кейсы и даже антикейсы

Мы продолжаем делиться самыми интересными выступлениями спикеров четырнадцатой конференции IZMENI SOZNANIE, которая в этом году проходит в знаковом для всего digital-мира Гонконге.

Во второй день деловой программы спикеры обсудили самые достойные кейсы и антикейсы, а также спрогнозировали возникновение и развитие тех или иных digital-трендов.

Лучшие кейсы

1. Наталья Баскинд и Мария Арканникова (PepsiCo), Сергей Ефимов ( OMD OM Group ). Как люди воровали Бузову из «Пятерочки», а у LAY's росли продажи

2. Арсен Ревазов (Блондинка.ру), Илья Губарев (Media Machines Lab). Как создать за год компанию с оценкой в 100 млн

3. Макс Осипов, Саша Полесский (Facebook). Don't Shoot The Messengers (Or Better Love Them!)

4. Владислав Крейнин («Сбербанк»). Ситуативный маркетинг в ходе ЧМ по футболу: от продукта до time-to market за 12 часов

5. Иван Парышев (AstraOne), Николай Киселев ( IMHO ). AI&Attention-based Ads. В погоне за внимание потребителя

6. Татьяна Кащенко (VK). Идиома: Online 2 Offline — теперь не просто слова на конференции

Лучшие антикейсы

1. Михаил Шкляев ( Dentsu Aegis Network Russia). Грустные и веселые кейсы: чистота частоты, точность данных, эффективность показа

2. Ксения Склярова, Наташа Гришкина (Criteo). Переизобретая себя

3. Наталья Баскинд (PepsiCo), Сергей Ефимов (OMD OM Group). Большой бизнес визуализирует данные real time: что нужно для НЕУСПЕШНОГО внедрения!

4. Артем Захаров (ADV Lab). Три вещи, которые каждый маркетолог делает из года в год, но которые на самом деле не работают

5. Юлия Дяченко (Digital Audio Mail.Ru Group). Как продвинуть конкурента (и другие вредные советы для рекламы в онлайн-аудио)

Прогнозы развития трендов, инструментов, сегментов

1. Сергей Коренков (GPMD). Самая успешная Абстракция в Рекламе, или Сказ о том, как Соцдем к Digital'у в гости поехал

2. Александр Кубанеишвили (dunnhumby). Почему ритейл медиа станет новой волной роста для digital-рынка

3. Макс Осипов, Саша Полесский (Facebook). Future IS. VR AR

4. Андрей Молев (Dentsu Aegis Network Russia). Механики интернет-рекламы на ТВ на примере запуска в региональном ТВ на основе данных ОФД

5. Елена Каплиева (MTS), Дарья Константинова (TRMPLN). Данные: мода или эффективный инструмент

6. Артем Пуликов (MaximaTelecom). Пришло время стирать границы между медиа

7. Александр Худолей (Segmento). App-for-everything: возможности для всех

