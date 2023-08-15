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18+
15.08.2023 в 10:15

Минфин предложил снизить пороги для входа в режим налогового мониторинга

Предполагается, что это вовлечёт в систему мониторинга средний бизнес

Минфин разработал изменения в Налоговый кодекс, которыми в том числе предлагается снизить пороговые требования к участникам налогового мониторинга в части суммы уплаченных ими налогов, полученных доходов и величине их активов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомство. Как пишет издание, инициативу одобрили представители опрошенных деловых сообществ — бизнес заинтересован в оперативном обмене данными с Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Расширение периметра налогового мониторинга — стратегическая цель, обозначенная правительством РФ в принятой концепции развития налогового мониторинга. Министерство постепенно открывает двери для новых потенциальных участников этой формы налогового контроля», — пояснили в Минфине.

В ведомстве подчеркнули, что мониторинг позволяет «существенно снизить» административную нагрузку на налогоплательщиков, а также «сместить акцент с наказания за налоговое правонарушение на недопущение его совершения».

Согласно проекту поправок Минфина, порог входа в этот режим предлагается снизить с 1 млрд руб. активов и оборота компаний до 800 млн руб. Кроме того, планка по уплаченным налогам может быть поднята со 100 млн до 80 млн руб. в год.

По словам экспертов, опрошенных «РГ», законопроект может привлечь в мониторинг средний бизнес. По их оценкам, к 445 компаниям, подключенным к системе, в 2024 году добавятся ещё 150.

Ранее Минфин предложил ввести ряд налоговых льгот, которые помогут компаниям при переезде в «русские офшоры» на островах Октябрьский и Русский. Инициатива разработана в виде поправок к законопроекту о налоговых льготах для резидентов специальных административных районов, который до этого был внесён сенаторами и принят в мае этого года.

Минфин
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