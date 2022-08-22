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22.08.2022 в 16:45

РКН предложил изъять из продажи книги с ЛГБТ-пропагандой

Инициатива направлена Российскому книжному союзу

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Роскомнадзор (РКН) предложил Российскому книжному союзу рассмотреть возможность исключения из продажи книг, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В РКН информагентству заявили, что распространение пропаганды «девиантных отношений» в любом виде не соответствует традиционным ценностям российского общества и представляет опасность для всего общества, а не только несовершеннолетних, для которых распространение такой информации запрещено в настоящее время. При этом ряд материалов, включая книги, остаётся доступным.

«Для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство. Ранее проект таких изменений обсуждался на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре и был передан депутатам. В настоящее время законопроект внесен в Государственную Думу», — добавили в РКН.

В июле в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Документ предполагает закрепление в законодательстве запрета на распространение «информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», а также других запрещённых материалов.

Кроме того, разработчики инициативы предложили запретить выдавать прокатные удостоверения фильмам, в которых пропагандируются «отрицание семейных ценностей и нетрадиционные сексуальные отношения».

Мария Полищук
Роскомнадзор
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