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26.08.2024 в 07:20

Издатель «Имаджинариума» купил компанию «Простые правила»

Сделка облегчит выход Cosmodrome Games на международный рынок

Cosmodrome Games, издатель игры «Имаджинариум», стал единоличным владельцем компании «Простые правила». Последняя занимается выпуском детских настольных игр, сообщает «Коммерсант»

ООО «Простые правила» работает как на российском, так и международном рынках. В частности, игры компании входили в состав детского набора Happy Meal от McDonald`s в Японии. Кроме того, в рамках проекта Wood Bit компания занимается производством деревянных изделий — компонентов для настольных игр и сувенирной продукции.

Источник издания полагает, что сделка не сильно повлияет на рынок: «Простые правила» не были крупным игроком. При этом процесс экспансии Cosmodrome Games на международных рынках значительно облегчится.

Главный аналитик компании «Регблок» Анна Авакимян считает, что «объем сделки мог составить 150−250 млн руб.». Сделка, по ее словам, является элементом консолидации крупных офлайн-производителей игр.

Ранее стало известно, что другой производитель настолок, Hobby World, построит собственный завод настольных игр. Инвестиции в проект составят порядка 500 млн руб., завод планируется запустить уже в 2025 году.

Cosmodrome Games
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