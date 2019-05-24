Из-за более жестких требований аптеки стали открываться вдвое реже

В первом квартале 2019 года крупнейшие аптечные сети России открыли 325 точек — это в два раза меньше, чем в предыдущем квартале. Это следует из отчета DSM Group.

Также у 30 крупнейших игроков рынка снизился совокупный оборот. В четвертом квартале 2018 года он составлял 209,8 млрд рублей, а в первые три месяца этого года — 203,3 млрд рублей. Доля рынка этих сетей также упала с 64,1% до 63,9%.

На первом месте в рейтинге находится Ассоциация независимых аптек с оборотом в 41,4 млрд рублей и длолей рынка в 13%, у нее 8,7 тысяч точек. За первый квартал она нарастила 8%. Сеть аптек «Ригла», входящая в состав ГК «Протек» Вадима Якунина с 2,5 тысячами аптек увеличила продажи на 19% и получила 19,5 млрд рублей. Третье место занимает «Эркафарм» с 1,2 тысячами точек. Ее оборот вырос на 17% до 15,1 млрд рублей.

И только сети «36,6» не удалось достичь прогресса, в первом квартале 2019 года они получили 12,5 млрд рублей, что аналогично такому же периоду прошлого года. Специалисты объяснили возникшие у сетей трудности ужесточение требований дистрибуторов и падением покупательской способности людей.

Раньше отсрочка по оплате товара для крупных сетей составляла 120 дней с момента поставки, а теперь — не более 60 дней. К тому же, крупные сети развязали ценовую войну, из-за чего закрываются отдельные аптеки.

Напомним, в России дорабатывается законопроект, регулирующий продажу лекарственных средств через интернет. С 1 января 2020 года в стране могут разрешить онлайн-торговлю лекарственными средствами.