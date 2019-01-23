Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.01.2019 в 10:50

Из «Instagram-яйца» скоро кто-то вылупится

Надеемся на креативность и верим, что это будет не курица

6

Страсти вокруг яйца-рекордсмена по «лайкам» в Instagram поутихли — в сети всё меньше шуток и мемов, а количество подписчиков у профиля возрастает уже не так активно. С угасающей популярностью нужно было что-то делать.

Авторы профиля @world_record_egg придумали способ вновь привлечь внимание пользователей социальных сетей. Следующий шаг по развитию профиля с яйцом стал вполне логичным — яйцо дало трещину, затем еще одну… Стало очевидно, из него кто-то должен вылупиться.

Этим создатели страницы не только подогрели интерес подписчиков, но и ответили на вечный вопрос, что появилось первым: яйцо или курица (хотя, уповая на креатив авторов, делать ставку на курицу мы бы не стали).

Напомним, что в середине января фотография обычного куриного яйца в Instagram набрала рекордное количество оценок «нравится». Сейчас количество «лайков» превысило 50 миллионов.

Это сподвигло разные бренды наносить свой логотип на яйца, тем самым поддерживая спонтанно стартовавший флешмоб, посвященный новому тренду.

Екатерина Назаренкова
Обсудить с другими читателями:
Приколы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.