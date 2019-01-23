Из «Instagram-яйца» скоро кто-то вылупится

Страсти вокруг яйца-рекордсмена по «лайкам» в Instagram поутихли — в сети всё меньше шуток и мемов, а количество подписчиков у профиля возрастает уже не так активно. С угасающей популярностью нужно было что-то делать.

Авторы профиля @world_record_egg придумали способ вновь привлечь внимание пользователей социальных сетей. Следующий шаг по развитию профиля с яйцом стал вполне логичным — яйцо дало трещину, затем еще одну… Стало очевидно, из него кто-то должен вылупиться.

Этим создатели страницы не только подогрели интерес подписчиков, но и ответили на вечный вопрос, что появилось первым: яйцо или курица (хотя, уповая на креатив авторов, делать ставку на курицу мы бы не стали).

Напомним, что в середине января фотография обычного куриного яйца в Instagram набрала рекордное количество оценок «нравится». Сейчас количество «лайков» превысило 50 миллионов.

Это сподвигло разные бренды наносить свой логотип на яйца, тем самым поддерживая спонтанно стартовавший флешмоб, посвященный новому тренду.