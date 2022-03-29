Как партнёрства становятся этапом антикризисной стратегии

Партнёрство уже давно стало одним из инструментов продвижения бренда, и во время кризиса оно приобретает новые формы и ценность. Команда рекламного агентства IVK Media Solutions рассказала, как построить надёжные партнёрские взаимоотношения и почему сейчас это особенно актуально.

Один в поле не воин

Рекламные и маркетинговые агентства могут стать партнёрами и дополнить пул предоставляемых продуктов и услуг в пользу создания сервиса 360. Например, агентство, специализирующееся на медийной рекламе, может стать партнёром компании по PR-продвижению и так далее.

Что даёт партнерство вам и вашему бизнесу?

Клиентская база. Вы можете делиться базой клиентов с партнёром или создавать совместное предложение для существующих заказчиков. Это позволит вам удержать клиентов за счёт расширения услуг, системно привлекая новых партнёров.

Моральная и психологическая поддержка. Вашему партнёру тяжело не меньше, чем вам. Совместные усилия и обмен мнениями по поводу дальнейших действий позволят легче преодолеть кризисную ситуацию.

Партнёр — не подрядчик. Подрядчик работает в рамках чёткого брифа, а партнёр помогает решать глобальные задачи клиента и агентства. С партнёром можно и нужно обмениваться экспертизой и знаниями об индустрии, чтобы посмотреть на рынок и свои услуги под другим углом.

Новые выходы в СМИ. Вместе с партнёром можно создавать информационные поводы, которые актуальны для рынка в текущий момент, анонсировать новые технические решения в медиа. К примеру, представители Yabbi и «Эвотор» недавно объявили о расширении сотрудничества. Они также анонсировали инструмент для таргетинга по данным в чеках, что поможет маркетологам найти свою аудиторию в нынешних условиях.

Обмен аудиториями. Компании могут организовать кросс-постинг в корпоративных соцсетях, отправлять новостные или продуктовые рассылки по e-mail базам друг друга, использовать свои сайты для продвижения бренда и продуктов партнёра. Масштабную акцию поддержки на рынке рекламы организовали телеканалы «Пятница!» и «Суббота!», предоставив блогерам рекламные сторис в телевизионном эфире. Так у инфлюенсеров появилась возможность снова выйти на масштабную аудиторию, а у каналов — получить дополнительный трафик благодаря подписчикам.

Чек-лист при выборе партнёра:

общие этические и профессиональные ценности;

наличие чёткого и продуманного подхода к внешним и внутренним клиентам, то есть к заказчикам и сотрудникам;

единая скорость реакции на происходящие изменения и согласованная коммуникация в решении задач.

Обмен опытом

Партнёрские отношения — это не только способ укрепления своей позиции на рынке и получения дополнительных клиентов, но и возможность усилить топ-менеджмент, перенимая навыки управления командой. Поскольку появляется необходимость адаптироваться к новой команде и принимать стратегически важные решения в ходе обсуждений с топ-менеджментом вашего партнёра, нужно работать сообща, разделив между собой зоны ответственности и роли. Это позволяет укрепить управленческие скиллы и пересмотреть принципы взаимодействия.

Сила сообщества

В условиях напряженности на рынке возникает необходимость в построении профессиональных комьюнити для совместного решения текущих проблем. Его можно сформировать из тех людей и компаний, которые имеют не только общие интересы и ценности бизнеса, но и общие проблемы в текущей ситуации. Например, инфлюенсер-агентства уже рассматривают инициативу создания организации, которая бы помогла эффективно преодолевать противоречия и защищать интересы рынка.

На рынке уже есть сформированные ассоциации, но большинство из них регулируются специальными регламентами и процедурами, что не позволяет им быть быстрыми, гибкими и креативными. Основным отличием альтернативных сообществ может быть возможность подходить к любой проблеме в формате Test-and-Learn: не только выдвигать и обсуждать, но и тестировать гипотезы, создавать новаторские решения и реальные продукты. Глобальная цель всех комьюнити общая — поддержка и восстановление рынка. Однако инструменты и способы решения проблем разные, от бесплатной горячей линии психологической поддержки маркетологов до создания децентрализованной социальной сети.