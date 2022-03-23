Yabbi и «Эвотор» запустили таргетинг по данным в чеках

Российская технологическая компания Yabbi, специализирующаяся на рекламе в мобильных приложениях, расширяет сотрудничество с IT-компанией «Эвотор», в экосистеме которой более 830 тыс. смарт-терминалов по всей России. Новый способ таргетинга на базе DMP «Эвотора» позволяет применять данные о покупках в рекламных кампаниях, благодаря чему маркетологи смогут находить свою аудиторию с точностью, максимально приближенной к анкетной. Об этом Sostav рассказали представители компаний.

Выборки по транзакциям можно сделать как на уровне каждой единицы товара в чеке, например «шоколадный батончик "Кокосовый"», так и на уровне категории в целом, например «шоколадные батончики». Есть возможность выбрать несколько категорий или наименований товаров и собрать все чеки по ним. Данные о покупках используются без дополнительного стимулирования покупателей: промо-акций и других мероприятий.

Данные в обезличенном виде передаются между платформами «Эвотора» и Yabbi по защищенному каналу в агрегированном виде. Yabbi принимает сегменты по чекам и интегрирует их в Yabbi Smart Panel, где при помощи технологий AppGraph аудитория сопоставляется с контентом приложений, который она потребляет. После этого алгоритмы Yabbi Smart Panel достраивают граф связей и расширяют сегмент до объёмов, необходимых для размещения рекламных кампаний. Исходная аудитория, по которой проводится обучение, не используется в рекламной кампании.

Анализ профиля аудитории расширенного сегмента инструментами Yabbi Smart Panel показал, что по базовым характеристикам, таким как категории потребляемого контента, социально-демографическим признакам, основным интересам, паттернам перемещения, расширенный сегмент отличается от исходного не более чем на 15%.

Антон Боровко, руководитель по продукту Yabbi: Мы дополнительно проверили эффективность метода с помощью инструмента построения портретов аудиторий, доступного в рекламных платформах. Сравнение показало совпадение социально-демографического портрета исходного и расширенного сегментов, а также совпадение по ключевым интересам.

Игорь Оганесян, директор по монетизации данных «Эвотора»: Таргетинг на основе транзакций предоставляет новые возможности для клиентов in-app платформы Yabbi. Доступным станет таргетирование на потребляемые товарные категории, что по-прежнему максимально востребовано крупнейшими производителями различных товарных категорий.