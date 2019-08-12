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12.08.2019 в 15:20

SMIT.Studio разработало игровую механику для ivi

Как агентство продвигало фильм «Миллиард» во «ВКонтакте»

Команда онлайн-кинотеатра ivi обратилась в агентство SMIT.Studio с несколькими задачами: создать buzz — эффект вокруг эксклюзивного релиза «Миллиард», достичь максимально возможного охвата, увеличить вовлеченность в пять раз. Три недели, три разработчика, два менеджера — и вот 28 тысяч человек собирают ivi coins.

Основная цель заключалась в продвижении эксклюзивного релиза фильма «Миллиард». По сюжету, главный герой теряет все свои деньги и, чтобы вернуть свой миллиард, он решается на ограбление банка.

Механика

  • Пользователь с помощью определенных действий в группе зарабатывает свой личный миллиард, чтобы иметь возможность получить призы.
  • Его сумма увеличивается на живой и динамической обложках;
  • Пользователь проверяет свой баланс в чат-боте по запросу «Статистика»;

Участники, которые заработали за день больше всех ivi-coins, получали сертификат на подписку ivi и доступ к каталогу фильмов, сериалов и мультфильмов в Full HD, 4K и 3D. Каждый день разыгрывалось 200 штук;

Три iviллиардера, набравшие самое большое количество коинов за все время активации, получили CINEMOOD КиноКубик ivi.

Ирина Логинова, руководитель креатива SMIT.Studio:

Данная концепция пришла не сразу. Мы опирались прежде всего на сюжет фильма, поэтому изначально взяли за основу тему ограбления банка. Отсюда возникли идеи со взламыванием хранилища, преодолением лазерной сигнализации и угадыванием кода от сейфа. Нашим фаворитом была последняя, из которой мы хотели сделать парную игру в чат-боте.

Но когда мы обсудили предложенные механики с клиентом, поняли, что он хочет чего-то более простого, но охватного. Для ivi мы уже разрабатывали стратегические игры, в этот раз заказчику хотелось другого формата.

Вот мы сидим в офисе, пытаемся найти инсайты, взглянуть на проблему под другим углом и понимаем, что решение на поверхности, буквально в самом названии фильма. Так и возникла идея с миллиардом ivi-coins и iviллиардерами.

Данная активация — пример стандартной механики со шкалой. Она дает хорошие показатели KPI, но только в том случае, если дополнена классным креативом и мотивацией к действию. Это дополнение и было нашей основной задачей, с которой, судя по результатам, мы справились.

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Елена Давыдова, руководитель направления Social Media ivi:

KPI перевыполнены за счет виральности идеи, простоты механики, четкого попадания в интересы аудитории.

В кампании приняли участие 28 тысяч пользователей, охват составил 19 миллионов человек и 9 300 новых подписчиков в официальную группу онлайн-кинотеатра ivi во «ВКонтакте».

ivi SMIT.Studio
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