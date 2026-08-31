НТВ — №2 На протяжении последних пяти лет НТВ занимает уверенное второе место среди всех телеканалов России. Доля телеканала в этом году составила 11,0%.

ПРИРОСТЫ НТВ Относительно прошлого года НТВ прирос во всех ключевых аудиториях: доля канала выросла на 11% в 4+, 18+ и среди семейной аудитории старше 18 лет. Прирост в молодой аудитории от 11 до 34 лет еще выше — 14%, среди женщин от 25 до 59 лет прирост составил 13%, а среди всех женщин старше 18 лет — 9%.

РЕКОРДЫ НТВ С начала года, НТВ бьет рекорд за рекордом. Февраль с долей 12,1% стал для НТВ лучшим месяцем за всю историю измерений всей России, март с долей 10,8% — лучшим мартом. 23 февраля НТВ занял первое место среди всех телеканалов и показал лучшую для себя долю в День защитника Отечества за всю историю измерений аудитории всей России: доля составила 13,3% в 18+. 1 мая НТВ показал лучшую долю в День труда, она составила 11,8%. А майские праздники, приуроченные ко Дню Победы, с долей 12,0% стали лучшими для НТВ за всю историю измерений России.

НТВ — ЛИДЕР ПРАЙМ-ТАЙМА В будние дни НТВ — абсолютный лидер прайм-тайма. Доля в минувшем полугодии — 15,2%. Конечно, лидерство НТВ в этом слоте — заслуга остросюжетных сериалов.

9 СЕРИАЛОВ НТВ В ТОП-10 В топ-10 сериалов 2026 года вошли 9 сериалов НТВ. Доля премьерных сериалов составила 16,5%, что на 31% больше, чем в прошлом году. Доля франшиз еще выше — 18,8%: это на 35% выше прошлого года.

АБСОЛЮТНЫЕ ХИТЫ НТВ Абсолютный хит последних лет — «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым, который стал лауреатом ТЭФИ в номинации «Детективный сериал». Пятый сезон «Первого отдела» стал лучшим сериалом последних шести лет на всем российском телевидении со средним рейтингом 7,6% (доля 24,5%). Еще один нетленный хит — «Невский» с Антоном Васильевым. Сериал лидирует на протяжении всех лет показа, в 2022-м став лучшим сериалом года с рейтингом 5,9% (доля — 16,7%). Предыдущий, седьмой сезон франшизы традиционно показал отличные результаты: рейтинг — 5,2%, доля — 16,6%.

СЕРИАЛЫ НОВОГО СЕЗОНА Телевизионный сезон 26/27 НТВ будет состоять из проверенных временем франшиз и из абсолютных новинок.



И начнет новый сезон нетленный хит канала «Невский», где поклонники окажутся как никогда близки к разгадке тайны Архитектора. А с Невского проспекта зрители переедут на «Тверскую»: герою Ивана Колесникова вновь предстоит бороться с преступностью на главной улице столицы.



Зрителей ждут и новые сезоны «Первого отдела», «Шефа», «Скорой помощи» и «Акушера».



Среди новинок НТВ, например, криминальная драма «Айда!», основанная на реальных событиях, происходивших в СССР в конце 70-х; первый сериал, основанный на культовой классике братьев Аркадия и Бориса Стругацких, «Трудно быть богом»; исторический детектив «Околоточный» и драма «Марик».



В сентябре «Ты супер!» вернется на НТВ с десятым, юбилейным сезоном: он соберет на сцене 48 самых ярких участников прошлых лет — зрители вновь встретятся с ребятами, покорившими сердца миллионов, и узнают, как изменилась их жизнь после участия в проекте. Также зрителей ждут новые сезоны юмористического шоу «Звёзды» и музыкальных проектов «ВИА Суперстар!» и «Шоу Аватар».



Зимой 2027-го НТВ покажет восьмой сезон самого секретного шоу страны «Маска» и шестой сезон музыкального проекта «Суперстар!».

ЛИДЕРСТВО В ДНЕВНОМ СЛОТЕ ВЫХОДНЫХ Лайфстайл-проекты НТВ уже 17 лет приносят каналу лидерство в выходные в дневном слоте в молодой аудитории — средняя доля 9,2%. В аудитории 25-54 НТВ также занимает уверенное первое место 15 лет: доля канала — 11,8%.



В линейке таких программ НТВ присутствует, пожалуй, весь спектр тем: «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» о ремонте и дизайне, «Едим Дома» и «Поедем, поедим!» о кулинарии, «Живая еда» и «Чудо техники» о здоровье и технологиях, «Главная дорога» и «Первая передача» об автомобилях, потребительская экспертиза в «НашПотребНадзор» и авторский проект о знаменитых людях и знаменательных событиях «Однажды...».

САТЬЯ И ФОБИЯ Год назад к ним добавился проект о тонкостях семейных отношений «Сатья», а этой осенью линейку программ об образе жизни пополнит новое технологическое психологическое шоу — «Фобия», в котором знаменитости столкнутся со своими реальными страхами и фобиями в специально созданном пространстве, моделирующем их личные тревожные переживания.