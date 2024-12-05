Looky — соцсеть, которая выжила

Два года назад в России запретили Instagram* (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). С того момента множество компаний и команд пробовали создать ему полноценную замену. Среди них была соцсеть Looky. Платформа вышла со своей презентацией 6 декабря 2022 года. Сегодня, можно сказать, что Looky — не только сохранилась и собрала достаточное количество пользователей, но и продолжает расти и развиваться. Сейчас на платформе более 3,5 млн пользователей, и ее функционал совершенствуется и обновляется. Подробнее о том, что происходит с соцсетью сейчас и что планируется сделать в будущем, редакции Sostav рассказала пресс-служба компании.

Инновации платформы

Looky стала первой социальной сетью со встроенным AI. Искусственный интеллект используется для машинного обучения (ML) и работы с большими данными, чтобы предлагать пользователям наиболее релевантный контент. Но главная фишка — это бесплатная нейросеть, которая за эти два года стала полноценным соавтором для огромного количества креаторов Looky. Возникло даже целое направление — нейроблогинг. Больше сотни AI-фильтров и нейро аватаров, созданных промпт-инженерами Looky, позволяют обрабатывать пользовательские фотографии в различной стилистике: от средневековой гравюры и Ван Гога до аниме, стимпанка и футуристики.

Креативный директор Looky Артем Коновалов в рамках конференции «Коммерсанта» — «Итоги года» обозначил ключевые направления работы в 2024 году. Одно из них, это масштабное обновление нейронки Looky. Теперь авторы могут генерировать изображения с помощью текстового описания («свой аватар») как на основе собственных фотографий, так и без использования исходного фото. Для Looky это не только новый технологический, но и творческий виток развития: можно экспериментировать со светом, ракурсами, экспозицией и настроением «картинки».

Еще одним мощным креативным и бизнес-инструментом стали умные AI-боты. Looky первой из соцсетей подключила виртуальных помощников к общению с подписчиками. Боты работают 24/7 на основе технологии GPT и очень точно имитируют диалог с живым человеком. Они помогают с идеями по контенту, решают деловые задачи и справляются с бытовыми вопросами (вроде составления меню или подсчета калорий), а если нужно — могут поднять настроение и выступить в роли психолога.

Культурные проекты и будущее платформы

Разработки в сфере искусственного интеллекта принесли Looky отраслевые награды и признание в профессиональном маркетинговом сообществе. Наиболее значимым проектом 2024 года стал «Цифровой кочевник». Совместно с Государственным историческим музеем Looky запустила экспозицию в рамках выставки «Дикое поле. В вечном движении». В стенах классического музея была развернута виртуальная юрта древнего шамана. Посетители могли примерить нейрообразы обитателей Великой степи и получить цифровой тотем с предсказанием судьбы от степных духов.

Looky предлагает множество возможностей для авторов и бизнеса. Это кликабельные ссылки в постах, геймификация, программы лояльности, возможность продвижения постов с помощью внутрисетевой валюты (коинов). Наиболее интересное и перспективное направление — развитие social e-com: когда пользователь соцсети может делать покупки прямо в приложении. Для брендов это возможность полноценно использовать платформу в качестве интерактивной витрины и единого окна продаж. Отдельная опция разработана для fashion-ритейлеров, дизайнеров и производителей одежды — пользователям Looky доступна онлайн-примерка коллекций с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Первый из подобных проектов уже готовится к реализации совместно с ведущим люксовым ритейлером России — ЦУМом.

В ближайшее время Looky запустит еще несколько новых инструментов. Во встроенной нейронке добавится возможность генерировать видео длительностью 5 и 10 секунд. Также появится премиум-подписка для авторов — она откроет новый функционал, включая расширенные лимиты на использование нейросети, подключение собственных ботов в мессенджер и многое другое.