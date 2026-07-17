ИТ-компании заключили с вузами соглашения на 10 млрд рублей

450 крупных российских ИТ-компаний заключили свыше 1 тыс. соглашений с высшими учебными заведениями на общую сумму 10 млрд руб. До 1 июня ИТ-игроки для сохранения аккредитации должны были заключить минимум одно соглашение с вузом об оказании содействия в реализации образовательных ИТ-программ и направить ему не менее 3% денег, сэкономленных в 2024 году за счет применения налоговых льгот. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Требование коснулось ИТ-компаний, у которых выручка за год составляет от 1 млрд руб., количество сотрудников превышает 100 человек и которые пользуются сниженными тарифами страховых взносов и/или льготной ставкой налога на прибыль.

Больше всего соглашений с вузами заключили HeadHunter (22), «Яндекс» (21), «АСКОН — Системы проектирования» (20), КНС ГРУПП (19) и «Ростелеком Информационные технологии» (15).

Самыми популярными вузами для сотрудничества стали НИУ ВШЭ (38 соглашений), университет ИТМО (37), МФТИ (34), УрФУ им. Ельцина (31) и РТУ МИРЭА (30).

ИТ-компании должны разработать и актуализировать образовательные ИТ-программы вузов, сотрудники организаций — участвовать в преподавании профильных дисциплин и проводить стажировки. Инициатива должна охватить 140 тыс. студентов.