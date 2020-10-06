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18+
06.10.2020 в 16:40

Доходы медиа в третьем квартале 2020 года сократятся на 5%

Впервые упадут доходы в сегменте онлайн-видео

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Российский медиарынок — единственный в Европе, который в третьем квартале упадет ниже значений второго квартала этого года, пишет в своем отчете ECI Media Management.

Доходы всех медиа сократятся в среднем на 5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Радио, газеты и наружная реклама потеряют 15% выручки по сравнению с прошлым годом. Рынок телерекламы сократится на 10%. Впервые в минусе окажется сегмент онлайн-видео — по сравнению с прошлым годом показатели снизятся на 5%, тогда как во втором квартале динамика была нулевая.

Инфляция медиарынка в России, с 2016 по 2020 год
Инфляция медиарынка в России, II и III кварталы 2020 года

Эксперты отмечают, что в 2020 году на международный медиарынок значительно повлияла пандемия COVID-19. По их оценке, именно пандемия привела к резкому падению доходов во втором квартале. В целом, прогнозы на третий квартал более оптимистичные благодаря ослаблению карантина и возобновлению работы бизнеса. Снижение же доходов российских медиа аналитики связывают с падением цен на нефть, которое повлияло на все отрасли экономики.

Инфляция международного медиарынка, с 2009 года по II квартал 2020 года

Ранее PwC прогнозировали падение выручка российского медиарынка на рекордные 5,2%. Это худший показатель за всю историю наблюдений.

Медиарынок ECI Media Management
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