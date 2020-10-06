Доходы медиа в третьем квартале 2020 года сократятся на 5%

Российский медиарынок — единственный в Европе, который в третьем квартале упадет ниже значений второго квартала этого года, пишет в своем отчете ECI Media Management.

Доходы всех медиа сократятся в среднем на 5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года. Радио, газеты и наружная реклама потеряют 15% выручки по сравнению с прошлым годом. Рынок телерекламы сократится на 10%. Впервые в минусе окажется сегмент онлайн-видео — по сравнению с прошлым годом показатели снизятся на 5%, тогда как во втором квартале динамика была нулевая.

Эксперты отмечают, что в 2020 году на международный медиарынок значительно повлияла пандемия COVID-19. По их оценке, именно пандемия привела к резкому падению доходов во втором квартале. В целом, прогнозы на третий квартал более оптимистичные благодаря ослаблению карантина и возобновлению работы бизнеса. Снижение же доходов российских медиа аналитики связывают с падением цен на нефть, которое повлияло на все отрасли экономики.

Ранее PwC прогнозировали падение выручка российского медиарынка на рекордные 5,2%. Это худший показатель за всю историю наблюдений.