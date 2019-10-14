Исследование: производители алкоголя намеренно подвергают беременных риску

Ученые Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины, проанализировав информацию об алкоголе и беременности, публикуемую на сайтах 23 крупных мировых производителей алкоголя, выяснили, что производители намеренно не предоставляют полной информации о влиянии алкоголя при употреблении его беременными женщинами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование.

Многие крупные компании, включая Diageo и Heineken, а также отраслевые организации алкогольной индустрии в Великобритании, Ирландии, США, Австралии, Новой Зеландии и Канаде не приводят у себя на сайтах информацию о вреде алкоголя и об опасности для плода, либо приводят ее в искаженном виде. Например, организация DrinkWise утверждает, что сейчас «нет четкого единого мнения о том, какое количество алкоголя в период беременности можно употреблять без вреда».

Компания Diageo DrinkiQ использует аналогичный прием: «Исследования пока еще не определили «безопасную дозу» алкоголя для беременных». Но даже если на сайтах есть предупреждение о том, что «употреблять алкоголь во время беременности опасно», оно, как, например, в случае с производителем рома Bacardi, сочетается с утверждением, что «все это очень индивидуально». Другие переключают внимание потребителя с вреда алкоголя на прочие вредные для беременности факторы, такие как курение или плохое питание.

Однако органы здравоохранения и научные исследования говорят однозначно, что употреблять алкоголь во время беременности нельзя. Ведущий автор исследования профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Марк Петтикрю отмечает, что финансируемые алкогольной индустрией отраслевые организации придерживаются единой стратегии в подаче информации о потреблении алкоголя и беременности, пытаясь защитить рынок алкогольной продукции, для которого женщины являются важным элементом как потребители, а «беременность может представлять серьезную коммерческую угрозу для индустрии алкоголя».

Ранее сообщалось, что употребление алкоголя в России в последние годы постоянно уменьшается. На фоне этой тенденции снизилось число смертей, связанных с алкоголем. Употребление нелегального алкоголя также снизилось на 48%. Это объясняется, прежде всего, введением в действие государственной политики контроля над алкогольной продукцией.