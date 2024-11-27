Утренние посты в Telegram получают больше внимания аудитории — исследование

«Яндекс» провёл исследование эффективности рекламных публикаций в Telegram-каналах, размещённых через «Директ». Утренние посты получают больше внимания пользователей. Средняя кликабельность постов, опубликованных между 5:00 и 11:00, составляет 0,24%. Это на 20% выше, чем днём, и на 26% больше, чем вечером или ночью. Исследование «Яндекса» есть в распоряжении Sostav.

За первые восемь часов после публикации рекламные посты собирают 80% всех переходов по ссылкам и 60% просмотров. На первый час приходится 40% всех переходов, ко второму часу показатель вырастает до 50%.

Антон Скорняков, руководитель службы разработки рекламных продуктов и инвентаря «Яндекс Рекламы»: Для максимизации эффективности рекламы не стоит «перекрывать» рекламный пост органическим контентом минимум в течение часа, оптимально — в течение двух часов. Если это всё-таки сделать, то такой рекламный пост соберёт в среднем на 30% меньше переходов.

Оптимальная длина поста — до 400 символов. CTR таких публикаций в среднем составляет 0,24%. CTR постов длиной от 400 до 599 символов равна 0,21%, а от 800 до 1052 символа — 0,18%. При этом более длинные объявления могут быть полезны для повышения узнаваемости бренда.

Среди тех, кто взаимодействует с рекламными постами в Telegram, больше женщин (53% против 47% мужчин). Интерес к рекламе в мессенджере проявляет в основном экономически активная аудитория: 45% переходов по рекламе в Telegram-каналах совершили подписчики 25−34 лет, ещё четверть — пользователи 35−44 лет. 17% переходов по ссылкам пришлось на людей старше 44 лет.

Большая часть подписчиков, которые взаимодействуют с рекламой в Telegram-каналах, относятся к платёжеспособной аудитории: у 60% таких пользователей доход выше среднего.

Также названы самые популярные среди рекламодателей тематики. На первом месте в списке «Бизнес и маркетинг». Далее следуют «Семья и дети», «Новости и СМИ», «Интерьер и строительство», «Блоги», «Хобби и саморазвитие». В топ-10 входят «Экономика и право», «Дизайн и технологии», «Карьера», «Здоровье, фитнес, спорт». Большинство тематик в десятке близки друг к другу по востребованности у рекламодателей — это говорит о большом интересе к рекламе в Telegram со стороны разных сегментов бизнеса.

«Яндекс» тестирует инструмент монетизации Telegram-каналов с июля прошлого года. Реклама в мессенджере запускается в стандартном интерфейсе «Директа». Рекламодателям доступны таргетинги по российским регионам и тематикам каналов из более чем 20 категорий.