Исследование Food.ru: в чем счастье Россиян

К Международному дню счастья, который отмечается 20 марта, медиаплатформа Food.ru провела исследование о том, как россияне сегодня понимают счастье. Опрос показал, что в центре этого представления остаются здоровье, близкие люди и ощущение внутренней гармонии.

Главным условием счастья участники исследования чаще всего называли здоровье: этот вариант выбрали 35% респондентов. Еще 25% связали его с близкими людьми, 18% — с любимыми занятиями. Далее в списке оказались улыбки (9%) и путешествия (4%). Материальный фактор важным для счастья считают лишь 9% опрошенных.

При этом 38% респондентов рассказали, что ощущают счастье во время особенно ярких событий, 27% — несколько раз в неделю, а каждый пятый — ежедневно.

Среди повседневных источников радости лидируют встречи с друзьями и близкими: этот вариант выбрали 26% участников. На втором месте — неожиданная похвала или комплимент (19%). Далее следуют спонтанные покупки (11%), чтение или фильмы (10%), а также сладкое к чаю (10%).

Счастье россияне нередко связывают и с пространством, в котором находятся. Для 25% таким местом стал дом, для 18% — природа, для 17% — локации, связанные с путешествиями. Только 4% опрошенных выбрали город. Самым популярным ответом оказался вариант, связанный с близкими: 36% респондентов чувствуют себя счастливее всего там, где рядом любимые люди.

Для 45% участников разделить счастье с близкими — значит просто быть вместе и разговаривать. Еще 23% считают важным моментом общее семейное или дружеское собрание.

Исследование также зафиксировало различия в ответах мужчин и женщин. В целом их представления о счастье оказались близкими, однако женщины чаще связывают его со здоровьем (35%) и семьей (25%), а мужчины немного чаще упоминают финансовую составляющую — 12% против 9% у женщин. При этом для обеих групп главным источником счастья остаются близкие люди.

Возраст тоже влияет на восприятие счастья. Молодые люди до 24 лет чаще ищут его в общении и эмоциях. Для группы 31−45 лет важным становится баланс между работой, здоровьем и семьей. У респондентов старше 60 лет на первый план выходит здоровье.

Отдельно в Food.ru отметили региональные различия. В Краснодарском крае и Ростовской области зафиксированы самые высокие показатели счастья. В Ростовской области особенно велика доля тех, кто чувствует себя счастливым каждый день, — 44%. В Краснодарском крае счастье заметно чаще связывают с улыбками: такой ответ дали 29% участников. В обоих регионах ключевым источником счастья остаются люди.

Высокую значимость здоровья показали ответы из Татарстана, где 57% респондентов назвали его главным критерием счастья. В Москве тот же вариант выбрали 32% участников.

В Свердловской области сильнее выражена связь счастья с природой: 28% опрошенных из региона сообщили, что чувствуют себя наиболее гармонично вдали от города.

Жители Санкт-Петербурга чаще других связывают счастье с поездками: 23% респондентов считают важными путешествия. Среди простых радостей петербуржцы чаще всего называли встречи с близкими (31%) и пешие прогулки (12%).

В Новосибирской области 32% участников сказали, что им не нужны особые причины для счастья: они ощущают его здесь и сейчас, независимо от обстоятельств. При этом 36% респондентов из региона также связывают это чувство с присутствием родных людей рядом.

Отвечая на вопрос о советах самим себе, 41% участников выбрали установку жить настоящим и не откладывать жизнь на потом. Еще 30% считают важным замечать счастье в мелочах, 14% советуют чаще быть рядом с близкими, а 12% напоминают о значении сна.

В опросе приняли участие более 800 человек.