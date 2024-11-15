Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.11.2024 в 14:26

Сфера рекламы вошла в топ-5 самых привлекательных индустрий для молодых специалистов

IT на первой строчке в списке

Cфера рекламы, маркетинга и пиара заняла пятое место среди наиболее привлекательных индустрий для работы молодёжи в возрасте 18−24 лет. Таковы данные опроса «Авито Работы», который есть в распоряжении Sostav.

Самыми популярными сферами, в которых молодёжь хотела бы развивать свою карьеру, стали IT, интернет и телеком (эту сферу назвали 23% опрошенных), искусство, мода и индустрия развлечений (19%), образование и наука (14%). На четвёртом месте в рейтинге — сегмент фитнеса и салонов красоты (13%), на пятом — сферы онлайн- и традиционной торговли (12%) и креативные индустрии (работа в рекламе, маркетинге и пиаре, 12%).

Число вакансий для студентов и начинающих специалистов выросло за год на 15%. Работодатели всё чаще создают программы обучения и стажировок для них. Со стороны молодёжи интерес к этим форматам также растёт. 59% молодых соискателей уже имели опыт стажировок. 51% из них по окончании программы продолжил работу в той же компании.

Ещё один тренд — интеграция бизнеса в образовательные процессы. Программы обучения, которые компании развивают совместно с вузами и ссузами, помогают готовить специалистов с востребованными на рынке навыками.

Ольга Абдуллина, руководитель B2C-маркетинга «Авито Работы»:

Мы видим, что конкуренция за квалифицированных сотрудников на рынке труда усиливается. В условиях нехватки кадров рекламной индустрии важно расширять границы найма и адаптироваться к запросам соискателей. Основные факторы, которые молодые специалисты считают необходимыми для продолжительной работы в компании — это удовлетворённость в финансовом плане (23%), перспективы карьерного роста и продвижения (17%), work-life balance и низкий уровень стресса (12%), а также возможности гибкого графика (12%).

В опросе участвовали 2 тыс. соискателей в возрасте 18−24 лет.

Реклама Avito
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.