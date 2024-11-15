Сфера рекламы вошла в топ-5 самых привлекательных индустрий для молодых специалистов

Cфера рекламы, маркетинга и пиара заняла пятое место среди наиболее привлекательных индустрий для работы молодёжи в возрасте 18−24 лет. Таковы данные опроса «Авито Работы», который есть в распоряжении Sostav.

Самыми популярными сферами, в которых молодёжь хотела бы развивать свою карьеру, стали IT, интернет и телеком (эту сферу назвали 23% опрошенных), искусство, мода и индустрия развлечений (19%), образование и наука (14%). На четвёртом месте в рейтинге — сегмент фитнеса и салонов красоты (13%), на пятом — сферы онлайн- и традиционной торговли (12%) и креативные индустрии (работа в рекламе, маркетинге и пиаре, 12%).

Число вакансий для студентов и начинающих специалистов выросло за год на 15%. Работодатели всё чаще создают программы обучения и стажировок для них. Со стороны молодёжи интерес к этим форматам также растёт. 59% молодых соискателей уже имели опыт стажировок. 51% из них по окончании программы продолжил работу в той же компании.

Ещё один тренд — интеграция бизнеса в образовательные процессы. Программы обучения, которые компании развивают совместно с вузами и ссузами, помогают готовить специалистов с востребованными на рынке навыками.

Ольга Абдуллина, руководитель B2C-маркетинга «Авито Работы»: Мы видим, что конкуренция за квалифицированных сотрудников на рынке труда усиливается. В условиях нехватки кадров рекламной индустрии важно расширять границы найма и адаптироваться к запросам соискателей. Основные факторы, которые молодые специалисты считают необходимыми для продолжительной работы в компании — это удовлетворённость в финансовом плане (23%), перспективы карьерного роста и продвижения (17%), work-life balance и низкий уровень стресса (12%), а также возможности гибкого графика (12%).

В опросе участвовали 2 тыс. соискателей в возрасте 18−24 лет.