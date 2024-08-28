Крупные сделки: кто оживил глобальный рынок финтеха?

FT Partners представил обзор объема финансирования, слияний и поглощений в сфере финтеха за второй квартал 2024 года. Sostav выделил самые интересные показатели и отметил рост инвестиций в финтех-стартапы.

Биржевые рынки США показали истинную стойкость во втором квартале 2024 года после резкого падения в апреле, но затем заметно подросли к концу квартала. Причиной этого стало укрепление экономики, которому способствовали снижение инфляции и устойчивый рост ВВП. Инвесторы продолжали двигаться вперед, несмотря на их нестабильное доверие и отсутствие снижения ставок ФРС.

Во втором квартале 2024 года наблюдался умеренный рост активности сделок по сравнению с кризисным 2023 годом. На горизонте появились объявления о крупных привлечениях капитала и сделках по слияниям и поглощениям. В частности, общий объем сделок в финтех-секторе — от слияний частных инвестиций и IPO — подскочил почти на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 57 млрд долларов, а количество сделок выросло на 25% в годовом исчислении.

Число привлечений капитала свыше 100 млн долларов увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув в количественном значении 30 сделок. Три крупнейших привлечения превысили 500 млн долларов, включая 1 млрд долларов, привлеченных Abound и почти 700 млн полученных Stripe. Однако большая часть активности все еще связана со сделками на ранних стадиях: почти половина всех раундов составила менее 5 млн долларов.

Финансирование стартапов обычно проходит через несколько раундов, каждый из которых соответствует определенной стадии развития компании. Вот основные этапы:

Pre-Seed:

на этом этапе стартап находится на стадии идеи или разработки концепции;

финансирование обычно поступает от основателей, друзей и семьи или малых бизнес-ангелов;

цель — создание прототипа или минимально жизнеспособного продукта (MVP).

Seed:

стартап уже имеет MVP и начинает тестировать его на рынке;

инвесторы могут быть бизнес-ангелами или небольшими венчурными фондами;

средства используются для доработки продукта, маркетинга и привлечения первых клиентов.

Раунд A:

компания уже имеет доказанную бизнес-модель и начинает генерировать доход;

инвестиции направляются на масштабирование бизнеса, улучшение продукта и расширение команды;

обычно привлекаются венчурные капитальные фонды.

Раунд B:

на этом этапе компания уже стабильно работает и хочет расширить свою долю на рынке;

финансирование используется для увеличения производства, маркетинга и выхода на новые рынки.

Раунд C и далее:

эти раунды предназначены для дальнейшего масштабирования, выхода на международные рынки или подготовки к IPO;

инвестиции могут поступать от крупных венчурных фондов, хедж-фондов или частных инвесторов.

IPO (Initial Public Offering):

это выход компании на фондовый рынок, когда она начинает продавать акции широкой публике;

позволяет привлечь значительные средства для дальнейшего роста и развития.

Каждый раунд финансирования определяет степень контроля и доли, которую инвесторы получают в компании.

В последние кварталы в раунды Seed и А было вложено больше капитала, чем в серии D+. Хотя раунд I, в котором Stripe получила 6,9 млрд долларов, является заметным исключением.

Во втором квартале 2024 года американские финтех-компании привлекли больше капитала, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество сделок выросло на 27%, а объем операций в долларах на 45%.

Крупнейшими сделками в различных регионах стали привлечение Stripe в США 694 миллиона долларов от нераскрытых инвесторов, сбор британским Abound свыше одного миллиарда от GSR Ventures и Citigroup в Европе, а также получение австралийской Betashares 199 млн долларов от Temasek.

Новыми «единорогами» (компаниями, которые достигли оценки в 1 млрд долларов по своей рыночной капитализации) стали MONAD, платформа смарт-контрактов на блокчейне, Altruist, независимые финансовые консультанты и кастодианы, а также Humanity Protocol, платформа цифровой идентификации.

В первом полугодии 2024 года 54% привлеченного капитала пришлось на компании со штаб-квартирами за пределами Северной Америки, в основном за счет нескольких крупных источников финансирования в Европе и Азии. Активность на развивающихся рынках продолжает расти: 12% сделок приходится на такие рынки, как Южная Америка, Ближний Восток и Африка.

За первый и второй кварталы 2024 года индийские компании заняли третье место по числу проведенных сделок и объему средств. Индия стремительно превращается в ключевой fintech-центр Азии. В самой населенной стране планеты с высокой долей молодежи наблюдается высокий спрос на цифровые финансовые услуги.

Судя по всему, финтех-рынок постепенно растет не только в США.