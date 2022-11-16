Россияне купили 1,6 млн смартфонов на «Авито» в третьем квартале

Продажи смартфонов на «Авито» в третьем квартале 2022 года выросли на 22% по сравнению со вторым кварталом. По отношению к аналогичному периоду 2021 года показатели увеличились на 33%. Самыми популярными брендами стали Apple, Samsung и Xiaomi. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито».

Общее число купленных на «Авито» за июль — сентябрь 2022 года устройств — более 1,6 млн гаджетов. Это максимальный показатель за историю продаж на площадке. Средний чек покупки — 19 340 руб., что ниже средней розничной цены на 17%. По данным Mobile Research Group, средняя розничная цена составила 23 500 руб.

Apple, Samsung и Xiaomi принадлежит 84% от всех продаж смартфонов. В количественном выражении: Apple — 57%, Samsung — 14%, Xiaomi — 13%, Honor — 4%, Huawei — 2%.

По сравнению со вторым кварталом число продаж Apple выросло на 34%, в годовом отношении — на 54%. В среднем модель бренда приобретали за 27 070 руб. Покупки недавно вышедшего на рынок iPhone 14 составили 1% от всей доли покупок продукции Apple. Самым популярным устройством линейки стали iPhone 14 Pro, средняя цена которого — 85 055 руб.

На продажи Samsung пришлось 14% от всех сделок. Средняя цена — 15 600 руб., что на 54% ниже средней розничной. Продажи устройств Samsung на «Авито» возросли на 12% по сравнению со вторым кварталом этого года и на 11% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Третье место в томе популярности занял бренд Xiaomi — его доля составила 13%, а средний чек — 11 470 рублей, что 14% меньше средней розничной цены. Продажи гаджетов этой марки выросли на 29% против второго квартала и на 28% относительно прошлого года.

На четвертом месте находятся гаджеты Honor с долей в 4%, а на пятом — Huawei с долей 2%.

Ранее сообщалось, что «Авито» займётся выкупом смартфонов у частных пользователей своей площадки для последующей перепродажи. Новым покупателям предоставят гарантию от трёх месяцев до года.