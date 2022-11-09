Рекламе с Дмитрием Нагиевым и Полиной Гагариной доверяют больше всего

Положительно к рекламе со знаменитостями чаще относятся молодые люди от 18 до 25 лет — 47%. Среди респондентов старше 55 лет этот показатель находится на уровне 21%. При этом большинство опрошенных в ходе исследования «Анкетолога» отметили Дмитрия Нагиева и Полину Гагарину в качестве знаменитостей, рекламе с которыми они доверяют. Но это верно лишь для людей младше 55 лет. Подробнее о роли звёзд в рекламе — читайте в материале Sostav.

С 24 по 27 октября с помощью онлайн-панели «Анкетолог» было опрошено 1995 россиян старше 18 лет, которые когда-либо видели рекламу со знаменитыми людьми. Возраст респондентов: 18−25 лет — 20%, 26−35% - 20%, 36−45 лет — 20%, 46−55 лет — 20%, старше 55 лет — 20%.

У молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет чаще вызывает симпатию реклама со звёздами, чем у респондентов старше 55 лет — 47% против 21%. В большей степени это женщины — 37% против 30% мужчин.

Явным лидером мнений для россиян 18−55 лет стал Дмитрий Нагиев — в среднем он нравится 20% респондентов. Полина Гагарина у этой возрастной группы оказалась на втором месте — 18,6%. На третьем месте у возрастной группы 18−25 лет - Ольга Бузова, а вот у опрошенных старше 26 лет — Дмитрий Маликов. Респонденты старше 55 отдают предпочтение Сергею Безрукову и Константину Хабенскому.

Дмитрий Нагиев — главный амбассадор рекламных роликов «МТС» с 2013 года, а Полина Гагарина стала главной героиней рекламной кампании Ozon «Руки-загребуки» вместе Дмитрием Маликовым: идея оказалась успешной, и в 2022 году на телевидении и в интернете вышло продолжение рекламного ролика.

93% респондентов старше 55 лет чаще встречают рекламу со звёздами по телевизору, а 80% молодых людей от 18 до 25 лет видят рекламные ролики в социальных сетях и блогах, 61% на улице, 31% в рассылках и уведомлениях.