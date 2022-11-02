Ушедшие Adidas, Zara и Nike остаются самыми популярными брендами среди россиян

Уход иностранных марок одежды и обуви повлиял на 48% россиян. Однако многие из них по прежнему отдают предпочтение любимым брендам. Исследование информационного ресурса «Анкетолог» показало, на каких площадках респонденты находят ушедшие марки, а где чаще всего приобретают одежду российских производителей.

Опрос проходил с помощью онлайн-панели среди 1970 покупателей одежды в возрасте от 18 лет. Выборка отражала социально-демографические параметры населения РФ. Период исследования — с 27 октября по 1 ноября. Погрешность при 95%-й доверительной вероятности не превышает 2,5%.

Популярные площадки для покупки вещей

47% среди тех респондентов, на кого уход иностранных брендов оказал влияние, чаще рассматривают вещи российских торговых марок. 44% предпочитают оставшиеся зарубежные бренды, 31% пытаются не изнашивать вещи, 23% временно не приобретают одежду и обувь, а 19% по-прежнему добывают продукцию зарубежных производителей.

Среди самых покупаемых товаров оказалась одежда покинувших Россию брендов. В тройку лидеров попали Adidas (18%), Zara (15%) и Nike (14%). Российские марки O'stin и Gloria Jeans предпочитают по 9% респондентов, а Puma и «Твоё» по 6%. В десятку вошли бренды Kari, Zolla (по 5%) и Reebok (4%).

23% опрошенных россиян в последние полгода ощущали трудности при выборе одежды и обуви. Главными проблемами стали уменьшение ассортимента (51%), высокие цены (44%) и плохое качество (39%).

Где приобретают вещи?

Маркетплейсы стали самым популярным каналом для покупки одежды и обуви — ими пользуется 63% респондентов. Магазины без торговой марки предпочитают 59% опрошенных, офлайн-магазины известных международных марок — 31%, а магазины российских производителей — 30%. 27% ходят на рынок, каждый пятый опрошенный (21%) посещает бутики малоизвестных зарубежных брендов, 17% заходят в интернет-магазины российских марок, 16% — известных международных брендов. Секонд-хенды выбирают 13%, а шоурумы — 12%.

Рынки и шоурумы чаще всего посещают в поисках отечественных брендов. А зарубежную одежду и обувь покупают на маркетплейсах и в секонд-хендах.

С февраля некоторые международные бренды временно остановили работу на российском рынке или вовсе ушли. В октябре стало известно, что испанская группа Inditex, владеющая фэшн-брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, продаст российский бизнес ливанской Daher. Компании достигли предварительного соглашения. Сделка подразумевает передачу части договоров аренды и позволит сохранить значительное количество рабочих мест в России.