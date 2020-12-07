Mastercard, МАММ и «Друзья» приглашают на благотворительный онлайн-концерт Кирилла Рихтера

Mastercard в партнерстве с фондом «Друзья» проведут в московском «Мультимедиа арт-музее» (МАММ) благотворительный концерт российского пианиста и композитора Кирилла Рихтера, который исполнит свои симфонические сочинения с оркестром OpensoundOrchestra.

Выступление будет транслироваться 11 декабря с 19:00 на сайте и в аккаунтах Mastercard в соцсетях, а также на «РБК Стиль». Все желающие смогут сделать пожертвование в поддержку программ фонда «Друзья» во время трансляции и далее во время просмотра концерта, который будет размещен на указанных сайтах до 28 февраля 2021 года.

Концерт продолжает серию предновогодних онлайн-событий с Мastercard, которая поддерживает людей в их увлечениях и помогает быть ближе друг к другу, даже оставаясь на расстоянии. Совместно с партнерами Mastercard предоставляет возможность стать онлайн-участником кулинарных мастер-классов или слушателем лекций о гастрономии и паблик-токов о моде, посетить музейные экскурсии и выставки.

Алексей Малиновский, глава Mastercard в России: Многое в нашей жизни переходит в онлайн-формат, благодаря этому стираются границы и открываются новые возможности. Вместе с нашими партнерами мы приглашаем вас прикоснуться к искусству, а также творить добро вместе даже на расстоянии.

Mastercard и МАММ объединяет многолетнее сотрудничество, в результате которого рождаются нестандартные и интересные события, открывающие искусство с новой стороны и позволяющие дарить бесценные впечатления.

Партнерство Mastercard и фонда «Друзья» дает возможность поддержать многие благотворительные проекты и организации. Средства, собранные во время концерта Кирилла Рихтера, будут направлены на развитие программ фонда «Друзья» — Московской школы профессиональной филантропии, платформы интеллектуального волонтерства ProCharity, акселератора «Команда профессионалов» и других.

Гор Нахапетян, бизнесмен и филантроп, соучредитель благотворительного фонда «Друзья»: Безусловно, главная цель любого благотворительного мероприятия — сбор средств. Сегодня с помощью искусства и онлайн-технологий мы можем организовать его дистанционно, привлекая внимание к теме благотворительности сразу многих людей и предоставив им возможность помочь. Мы уверены, что онлайн-концерт соберет большое количество неравнодушных зрителей, готовых оказать поддержку фондам в нелегкие времена.

Кирилл Рихтер: Прекрасно, что в такие непростые дни у нас все же есть возможность создавать красоту. Я благодарен всем зрителям и тем, кто принимает участие в организации благотворительного концерта. Очень важно понимать, что мы продолжаем общаться, это вдохновляет меня и, надеюсь, всех нас. При этом еще и получается помочь тем, кто в этом нуждается.

Трансляция концерта состоится 11 декабря 2020 года в 19:00 на сайте «РБК Стиль», на сайте Mastercard, на официальных страницах Mastercard Russia на Facebook и во «ВКонтакте», в аккаунтах фонда в соцсетях. Концерт длительностью 35 минут будет доступен для просмотра до 28 февраля 2021 года.