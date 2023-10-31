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31.10.2023 в 07:20

ИРИ объявил конкурс на бесплатное размещение соцрекламы в сети

В рамках конкурса определили 12 тематические направлений

Институт развития интернета (ИРИ) начал принимать заявки на конкурс на бесплатное размещение социальной рекламы в интернете. Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации. Заявки можно подать до 5 декабря.

В рамках конкурса определено 12 направлений, среди которых — продвижение семейных ценностей и патриотизма, развитие внимания к пожилым людям, профилактика социального сиротства, а также поддержка семей участников СВО.

В марте 2024 года будут объявлены победители, которые получат размещение своей социальной рекламы на партнерских ресурсах ИРИ с апреля по сентябрь 2024 года.

Всего с 2021 года институт получил более 600 заявок на участие в конкурсе. Размещение получили 108 проектов.

Ранее ИРИ был определен в качестве оператора социальной рекламы в интернете. В его задачи входит координация распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах. Согласно правилам, ее доля должна составлять до 5% от общего объема рекламы, размещаемой на площадке.

По данным ВЦИОМ, россияне считают, что социальная реклама нужна. При этом только каждый второй в течение последнего года встречался с ней. Из них 29% запомнили её содержание, а каждый пятый — нет. Двумя доминирующими сюжетами названы специальная военная операция (10%) и социальная политика (7%).

ИРИ
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