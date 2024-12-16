Ipsos купил платформу MakesSense

Исследовательская компания Ipsos в России приобрела платформу для качественных исследований MakesSense у агентства Tiburon. Сделка начнет действовать с 1 января 2025 года. Об этом сообщает Ipsos.

В компании отмечают, что нацелены не только сохранить инструментарий MakesSense, но и продолжить разработку новых решений.

«С 1 января 2025 года в продуктовом портфеле Ipsos будет доступна возможность приобретения лицензии на использование программного обеспечения для проведения собственных маркетинговых исследований и создания сообществ», — говорится в сообщении компании.

Платформа MakesSense предназначена для создания сообществ, проведения форумов и дневниковых исследований c разными аудиториями: B2C- и B2B-клиентами, взрослыми и подростками, врачами и пациентами.

Ipsos — исследовательская компания, которая проводит маркетинговые исследования по широкому спектру методологий. Кроме того, она занимается разработкой собственных программных продуктов для автоматизации работы с большими базами данных.