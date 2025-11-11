IPG завершила третий квартал спадом выручки и массовыми сокращениями

Interpublic Group (IPG) опубликовала финансовые результаты за третий квартал, которые могут стать последним отчетом компании в качестве публичной перед завершением слияния с Omnicom. Выручка IPG составила $2,49 млрд, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. Органическая выручка сократилась на 2,9%, что полностью соответствуя прогнозам аналитиков. При этом компания продолжает компенсировать убытки, понесенные в предыдущем году.

Компания по-прежнему ведет отчетность по трем основным направлениям: решения в области медиа, данных и взаимодействия (MD&E), интегрированные решения в области рекламы и креативности (IA&C) и специализированные коммуникационные и экспериментальные решения (SC&E). Все направления, кроме стагнировавшего IA&C ($940,1 млн), показали спад: MD&E — на 8% (до $954,1 млн), SC&E — на7% (до $599,8 млн).

За девять месяцев 2025 года IPG зафиксировала убыток $232,1 млн. Расходы на реструктуризацию достигли $450 млн, включая $177,7 млн на выходные пособия и увольнения. Всего с начала года компания сократила около 3,2 тыс. сотрудников, из них 800 — в третьем квартале. Под увольнения попали как топ-менеджеры и региональные директора, так и специалисты по клиентскому обслуживанию, творческие и медиа-команды.

Главной проблемой для IPG остаются снижение доходов в ключевом digital-сегменте, высокие издержки на реструктуризацию и отток кадров на фоне неопределенности из-за слияния.

Напомним, Omnicom планирует завершить сделку по приобретению IPG к концу ноября, однако для этого требуется одобрение Еврокомиссии. Аналитики отмечают, что объединение двух гигантов рекламного рынка может стать самым масштабным слиянием в истории отрасли, но при этом несет высокие операционные риски и потребует долгой интеграции бизнес-процессов.