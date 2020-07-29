IPG во втором квартале сократила органическую выручку на 10%

Органическая выручка Interpublic Group во втором квартале снизилась на 9,9% под влиянием кризиса из-за пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете компании.

В США органический рост выручки составил -8%. На остальных рынках — минус 13,1%. В частности, в Европе показатель потерял 11,1%, в Латинской Америке — 10,4%, в Великобритании — 14,5%.

Выручка IPG уменьшилась на 12,8% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Она составила $1,853 млрд против $2,126 млрд годом ранее.

Группа показала чистый убыток по итогам трех месяцев. Он достиг $45,6 млн. В прошлом году во втором квартале IPG регистрировала чистую прибыль в размере $169,5 млн.