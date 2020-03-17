«Инвитро» объявил о начале тестирования на коронавирус

Частный медицинский холдинг «Инвитро» планирует запустить тестирование на коронавирус, сообщает «РИА Новости». Сейчас компания закупает необходимые реагенты и готовит технологическую базу.

Тесты будут платными, сколько составит их цена, пока не называется, но представитель компании пообещал, что она будет близка к себестоимости и останется единой для всех отделений. Список офисов, где можно будет сдать тест, опубликуют чуть позже. Результаты планируется выдавать не позднее, чем через два дня после сдачи анализа.

Для безопасности пациентов будут принимать не более трех в одном помещении. Анализы будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске методом полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса COVID-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки.

Тесты будут проводиться с использованием реагента. Который создал Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава.

Сейчас в России повышенным спросом пользуются противовирусные препараты. Как показал анализ, средний чек покупки противовирусных препаратов вырос с 382 до 573 рублей. Динамика продаж заметно увеличивается после появления новостей об ухудшении ситуации с вирусом. В конце января россияне покупали 1,2 упаковки препаратов подобного типа. Когда появилась информация о начале эпидемии в Италии, произошел резкий рост продаж — до 2,54 упаковки.