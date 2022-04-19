«Инвитро» запустила продажу БАДов под собственной торговой маркой

Группа компаний «Инвитро», которая занимается лабораторной диагностикой и оказывает медицинскую помощь, начала продавать биологически активные добавки (БАД) под собственной торговой маркой. На первом этапе потребителям предложат линейку из шести позиций, включающую витаминные комплексы и отдельные продукты с магнием, цинком и D3, сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора по продажам компании Филиппа Сапронова.

Позже ассортимент расширят. Запуск БАДов Сапронов объяснил продолжением развития собственной торговой марки (СТМ), которая уже используется для продаж тестов для самостоятельного забора биоматериалов, антисептиков, медицинских изделий, косметики и других товаров. БАДы будут выпускать на площадках российских производителей: «Квадрат-С», «Скальный» и «В-мин+», а продавать — в собственных медицинских офисах (их свыше 1300) и интернет-магазине «Инвитро», а также на Ozon и «Яндекс.Маркете».

В компании не раскрыли инвестиции в запуск проекта, однако глава «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает затраты в 5−10 млн руб. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что «Инвитро» могла вложить в создание БАДов 12−18 млн руб.

Это первый случай, когда частная медицинская компания начинает продавать БАД под СТМ — ранее так поступали только аптеки и ритейлеры, отмечают Бурмистров и генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк. Гендиректор «Infoline-аналитики» считает, что лабораторные сети хотят монетизировать бренды, ставшие известными во время пандемии, а также присвоить часть доли iHerb, которая приостановила поставки в Россию из-за санкций.

Кроме того, за счёт продажи БАДов «Инвитро» хочет повысить рентабельность бизнеса на фоне спада спроса на COVID-тесты, добавил Беспалов. По его мнению, компания не будет конкурировать с крупными игроками, а в ближайшие 1−2 года продажи БАДов принесут ей не более доли процента в общей выручке.

При этом заработать на продаже БАДов хотят и другие лаборатории. В частности, в мае на рынок добавок выйдет и «Лабквест», сообщила изданию заместитель генерального директора компании Ирина Артюшина. Она отметила, что компания будет реализовывать продукты в офисах с сохранением СТМ, но добавит свой бренд и сейчас занимается подбором партнёра. В «Хеликсе» и «Гемотесте» изданию заявили, что не планируют запускать продажу БАДов.

«Инвитро» не единственная лабораторная сеть, которая хочет заработать на продаже БАДов. В мае этим же займется и По ее словам, она будет реализовывать такую продукцию через медицинские офисы с сохранением торговой марки производителя, но с добавлением своего бренда, в данный момент она подбирает партнера. пока не планируют запускать продажу БАДов, сказали представители этих лабораторных служб.