Инвестиции в российские IT-компании за год сократились на 37%

Совокупный объем инвестиций в развитие российских IT-компаний по итогам 2025 года сократился на 37% — с 575 млрд годом ранее до 360 млрд руб. Одной из причин стало сокращение отраслевых льгот и увеличение налоговой нагрузки, следует из данных ассоциации «Руссофт».

С начала 2025 года малые компании на упрощенной системе налогообложения начали платить НДС, а для аккредитованных IT-компаний ставка налога на прибыль выросла с 0% до 5%. Чистая прибыль IT-компаний за год сократилась примерно на треть, а объем вложений уменьшился почти пропорционально. Дополнительное давление возникло в 2026 году: страховые взносы для аккредитованных IT-компаний выросли с 7,6% до 15%.

На 2026 год отрасль закладывает рост инвестиций на 18% при увеличении выручки на 17%. Доля внешнего финансирования может вырасти с 17,7% до 19%, а часть дополнительной нагрузки компании рассчитывают компенсировать более медленным ростом зарплат.

В «Руссофте» считают показатель в 18% скорее оптимистичным сценарием: более реалистичным может оказаться значительно меньший рост, а в отдельных случаях не исключено дальнейшее сокращение вложений.

При этом потребности IT-компаний в инвестициях остаются значительно выше фактического объема финансирования. По итогам 2025 года вложения покрыли лишь 23,5% необходимого объема, тогда как в 2026-м ожидается повышение показателя до 27,2%.