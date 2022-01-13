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13.01.2022 в 14:06

Стоимость недвижимости в метавселенных вросла на 500%

Инвесторы тратят миллионы долларов на покупку виртуальной земли

Инвесторы начали вкладывать миллионы долларов в участки земли, но не в реальном мире, а в цифровом. Компания Tokens.com потратила $2,5 млн на участок в одной из популярных метавселенных Decentraland, рассказал CNBC её генеральный директор Эндрю Кигуэл.

По словам бизнесмена, за последние несколько месяцев с тех пор, как Facebook стала Meta и решила развивать метавселенные, цены на недвижимость в диджитале выросли на 400−500%. В ближайшем будущем цифровой рынок может вырасти до $1 трлн, говорится в отчёте компании Grayscale.

Другая компания Republic Realm потратила рекордные $4,3 млн на участок виртуальной земли в другой популярной метавселенной, Sandbox. В 2021 году компания продала 100 виртуальных частных островов по $15 тыс. каждый. «Сегодня они продаются примерно по $300 тыс. каждый, что совпадает со средней ценой жилья в США», — рассказала основательница Republic Realm Джанин Йорио.

Эксперты отмечают, что на стоимость недвижимости в виртуальном мире, как и в реальном, влияет местоположение и то, кто ваши соседи. Так, рэпер Снуп Догг строит диджитал особняк в Sandbox, и неизвестный покупатель заплатил $450 тыс. за то, чтобы «поселиться» рядом.

Купить цифровую недвижимость легко, однако такие инвестиции крайне рискованны, предупреждает Йорио. Если всё будет продолжаться в том же духе, этот рынок превратится в пузырь, поскольку активы никак не связаны с реальность, считает профессор и директор по теории и практике недвижимости в Университете штата Аризона Марк Стапп. Эксперты в один голос советуют вкладывать только те деньги, которые вы готовы потерять.

Тренд на создание метавселенных подхватили крупные бренды, среди них Microsoft, которая планирует интегрировать виртуальную реальность с сервисом Microsoft Teams, и Nike, которая создаёт свой мир на платформе Roblox.

Недвижимость метавселенная
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