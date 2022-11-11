Инвестиции магазинов в промо на 15% превысили прошлогодний уровень

По итогам сентября инвестиции в промо торговых сетей и поставщиков продуктов и FMСG-товаров превысили прошлогодний уровень почти на 15%. Недополученные доходы участников рынка от торговли со скидками в магазинах достигли 86 млрд рублей. Это рекорд с начала года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные NielsenIQ.

Инвестиции участников рынка в промо в группе продовольственных товаров выросли на 12% и составили 76 млрд рублей. В непродовольственных категориях недополученные доходы сетей и поставщиков в сентябре также достигли максимальных для года 10 млрд руб., а инвестиции в промо выросли на 1% за год.

После снижения промоактивности в марте—апреле доля продающихся со скидками продуктов питания в сентябре в деньгах достигла 61% — максимума с сентября 2020 года. В непродовольственных категориях показатель оценивается в 54% — это рекордный уровень с марта 2021 года.

Заметнее всего выросли инвестиции в промо в сегментах ингредиентов для выпечки, кондитерских изделий, продуктов быстрого приготовления и мяса. В непродовольственной группе лидерами по росту инвестиций в промо стали пластыри, презервативы, бритвы и лезвия, детские товары.

По данным аналитиков, товары по сниженным ценам для экономии сегодня ищет 41% потребителей. Для 89% цена выступает главным критерием выбора, а 75% принимают решение о покупке с учетом скидки.

В «Магните» заявили, что доля промо в сети растёт, но «значительно ниже» цифр, которые приводит NielsenIQ. В X5 отметили, что сохраняют необходимый уровень инвестиций в скидки, а текущая доля промо для группы комфортна. В Metro в дополнение к акциям снизили цены на 12 тыс. товаров на постоянной основе в среднем на 30%.

Аналитики утверждают, что торговые сети вынуждены активнее привлекать трафик из-за снижения покупательской активности. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров добавляет, что гонку промо крупнейших сетей также подстегивает развитие онлайн-продаж, где доля товаров со скидками традиционно выше. До конца 2022 года доля продаж со скидками в магазинах может обновить исторический максимум, прогнозируют эксперты.

Ранее сообщалось, что самой популярной категорией на ноябрьских и предновогодних акциях в этом году станут одежда и обувь. Сегмент обойдёт технику и электронику, лидировавших в прошлом году.