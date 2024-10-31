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31.10.2024 в 18:00

Объём денег, который бизнес проводит через интернет-эквайринг, ежегодно растёт на 70%

К 2030 году онлайн-магазины будут предлагать покупателям три-четыре способа оплаты

Каждый год объём средств, проводимых онлайн-магазинами через интернет-эквайринг, увеличивается в среднем на 70%. Компании идут в онлайн для выхода на более широкую аудиторию и новый уровень прибыли. Об этом сообщил вице-президент, замглавы департамента платёжных систем «Т-Банка» Сергей Хромов, его слова цитирует «Коммерсантъ».

Растёт число способов оплаты. Предприниматели, работающие в онлайне, поняли, что чем больше способов оплаты они предлагают клиенту, тем выше конверсия в покупку и прибыль.

По словам Хромова, к 2030 году на банковские карты будет приходиться 20% оплат покупок, а онлайн-магазины будут предлагать клиентам минимум три-четыре способа оплаты, в том числе QR-коды, банковские pay-сервисы и BNPL-сервисы.

онлайн-эквайер
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