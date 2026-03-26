26.03.2026 в 18:43

Интерес к приобретению франшиз общепита за прошедший год снизился на 47,5%

Наиболее заметное снижение спроса зафиксировано в сегменте кофеен

В январе-феврале количество заявок от предпринимателей на открытие точек общепита по франшизе сократилось на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики Businessmens.ru. По данным Franshiza.ru, за январь-март падение интереса составило 38%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Наиболее заметное снижение спроса зафиксировано в сегменте кофеен (-51%) и заведений фастфуда (-26%). В секторе общепита спад оказался более значительным, чем на франчайзинговом рынке в целом, отмечают эксперты Businessmens.ru.

Предприниматели все реже рассматривают запуск кафе и ресторанов из-за падения доходности. За год маржинальность бизнеса в общепите уменьшилась с 20−25% до 10−15%, что увеличило сроки окупаемости проектов. Доля прибыльных ресторанов и служб доставки на конец 2025 года составила 70,2% против 74,9% годом ранее.

Ранее аналитики NF Group подсчитали, что в 2026 году на рынок выйдут на 30% меньше фудхоллов, чем годом ранее.

