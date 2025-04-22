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22.04.2025 в 14:15

Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

Компания сможет производить и продавать в стране ювелирные изделия и часы

Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Компания подала заявку в Роспатент в октябре прошлого года. Ведомство зарегистрировало товарный знак в марте этого года.

Знак зарегистрирован по классу 14 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Louis Vuitton сможет производить и продавать в России ювелирные изделия, бижутерию, наручные часы для взрослых и детей.

В 2022 году Louis Vuitton временно закрыл свои магазины в России. В марте этого года сообщалось, что модный дом освободил площади своего бутика в столичном ЦУМе. Ретейлер также отказался от аренды магазинов в Сочи и Санкт-Петербурге и офиса в Москве.

Роспатент Louis Vuitton товарный знак
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