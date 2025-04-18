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18+
18.04.2025 в 05:40

IKEA зарегистрировала в России новый торговый знак

Это может означать желание вернуться в страну

IKEA зарегистрировала в России новый торговый знак — надпись «IKEA» черным цветом на белом фоне. Изображение появилось в базе Роспатента.

Заявка была подана еще в 2023 году, но одобрена только сейчас. Она действует до 2033 года. Правообладателем указана голландская Inter IKEA Systems B.V. — владелец концепции IKEA и ее всемирный франчайзер.

По данным «Фонтанки», наиболее вероятной причины регистрации стала защита бренда от регистрации аналогичного или схожего товарного знака сторонними лицами. Однако, это может означать и желание IKEA вернуться в Россию.

Напомним, IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России в марте 2022 года, а в августе приняла решение о ликвидации дочернего ООО «Икеа Дом». Шведская Ingka Group, развивающая IKEA, закрыла сделку по продаже своего последнего актива в России в ноябре 2024 года.

Ранее выяснилось, что 90% россиян ожидают возвращения IKEA в Россию. При этом больше половины россиян в возрасте от 18 до 44 лет перешли на отечественные аналоги иностранных брендов.

IKEA
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