Instagram запускает новый рекламный формат

Instagram запускает новый формат рекламы, который получил название Branded Content Ads, сообщается в блоге соцсети для компаний.

Смысл новой рекламы состоит в возможности продвигать брендированные посты в Instagram в лентах пользователей. Например, некий блогер делает рекламный пост с указанием определенной марки. После публикации компания может превратить этот пост в рекламу, которая будет продвигаться в ленте. В том числе, у людей, которые не подписаны на конкретного блогера.

Для того чтобы позволить компании использовать пост как рекламу, пользователю надо будет активировать в настройках опцию Allow Business Partner to Promote и отметить бренд. Это сделано в связи с тем, что 68% людей заходит в Instagram, чтобы пообщаться со каким-то блогером.