Instagram запускает новый рекламный формат

Instagram запускает новый формат рекламы, который получил название Branded Content Ads, сообщается в блоге соцсети для компаний.
Смысл новой рекламы состоит в возможности продвигать брендированные посты в Instagram в лентах пользователей. Например, некий блогер делает рекламный пост с указанием определенной марки. После публикации компания может превратить этот пост в рекламу, которая будет продвигаться в ленте. В том числе, у людей, которые не подписаны на конкретного блогера.
Для того чтобы позволить компании использовать пост как рекламу, пользователю надо будет активировать в настройках опцию Allow Business Partner to Promote и отметить бренд. Это сделано в связи с тем, что 68% людей заходит в Instagram, чтобы пообщаться со каким-то блогером.
Лиат Вейнгартен, вице-президент Brand Communications, Old Navy:
Мы давно видим, что клиенты хотят открывать для себя моду через надежные источники, которые пользуются доверием, но охват этого контента становится все более ограниченным. Таким образом, мы постоянно ищем более изощренные способы, такие как реклама фирменного контента для предоставления партнерского контента нужным покупателям, а не просто встраивание его в социальный эфир. Продвижение контента инфлюенсером придает публикации больше аутентичности, чем описание бренда, и мы видим значительно более высокий уровень вовлеченности при использовании этой стратегии.