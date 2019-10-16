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16.10.2019 в 15:30

Instagram вводит возможность управления сторонними сервисами

Можно отключаться от приложений, которые позволяют распечатывать фотографии

Depositphotos

Instagram предоставляет возможность отключить от своего аккаунта любые сторонние сайты и приложения из соображений безопасности. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь достаточно зайти в настройки приложения и выбрать пункт «Безопасность», после чего во вкладке «Приложения и сервисы» можно убрать любые сторонние сервисы, которые больше не хочется подключать к своей странице. Эти сайты потеряют доступ к новым публикациям и данным учетной записи.

Также обновлен экран авторизации. Теперь на нем выводятся все данные, которые запрашивает любой сторонний сервис. Отменить или подтвердить этот доступ можно будет непосредственно с этого экрана. Обновления будут вводиться в течение следующего полугода.

Instagram
Instagram

Недавно Instagram убрал возможность отслеживать лайки, подписки и комментарии друзей подписчика. Вкладка Following появилась в социальной сети в 2011 году как способ открыть для себя новый контент. Вишал Шах, руководящий соцсетью, предположил, что многие и не догадывались о ее существовании, а те, кто знал, теперь могут не опасаться, что простые лайки в Instagram могут принести им неприятные сюрпризы.

Instagram
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