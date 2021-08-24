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24.08.2021 в 13:20

Instagram откажется от свайпов вверх для перехода по ссылкам в сторис

Вместо них появятся стикеры

Instagram планирует убрать свайпы вверх для переходов по внешним ссылкам c 30 августа. Соцсеть будет использовать специальные стикеры в сторис — для перехода на сторонние ресурсы нужно будет нажимать на них, сообщает The Verge.

Издание сообщает, что Instagram начала тестировать обновление этим летом. В июне функция запустилась в пробном режиме для разных пользователей, даже не имеющих привилегии свайпа.

По словам бывшего главного менеджера по продукту в Instagram Вишала Шаха, наклейки больше подходят для современного использования соцсети. Разница в функциях заключается не только в жесте: пользователи смогут отвечать на сторис со стикером, а со свайпом — нет.

В Instagram заявили, что в ближайшее время стикеры получат только те аккаунты, которым доступны свайпы (имеющие от 10 тыс. подписчиков). Ограничение поможет компании решить, стоит ли добавлять функцию для большого количества пользователей.

В начале месяца Instagram выпустила обновление, которое поможет малому бизнесу найти вдохновение для создания своего контента. На платформе появится отдельная вкладка, где бизнес сможет смотреть контент конкурентов.

Instagram
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