Instagram обяжет указывать дату рождения ради безопасности детей и улучшения таргетинга

Instagram начал просить пользователей указать дату рождения, если они не сделали этого раньше. «Эта информация позволяет создавать новые функции безопасности для молодежи», — говорится в блоге Facebook (владеет Instagram). Так, в июле соцсеть запретила взрослым отправлять сообщения несовершеннолетним пользователям, а новые страницы пользователей до 16 лет теперь автоматически закрытые.

Также Instagram запретил таргетинг на пользователей младше 18 лет. По словам представителя платформы, обязательное указание возраста позволит показывать более релевантные рекламные объявления.

Пользователей будут спрашивать о дне рождения при открытии приложения. Для начала Instagram несколько раз покажет уведомление, и если пользователь не сообщит дату к определенному моменту, он не сможет пользоваться соцсетью, отмечают в компании. Также уведомление появится на экране, предупреждающем о чувствительном контенте.

Павни Диванджи, вице-президент по молодежным продуктам Instagram: Мы понимаем, что некоторые люди могут указать неправильный день рождения, и мы разрабатываем новые системы для решения этой проблемы. Мы используем искусственный интеллект для оценки возраста людей на основе сообщений «С днем рождения». В будущем, если кто-то скажет нам, что он старше определенного возраста, а наша технология говорит нам об обратном, мы покажем ему меню опций для подтверждения его возраста. Эта функция находится на ранних стадиях, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться ею в ближайшее время.

Instagram начал спрашивать у новых пользователей дату рождения еще в декабре 2019 года. Ранее соцсеть неоднократно критиковали за доступность несовершеннолетним рекламы, не предназначенной для их возраста.