В Госдуме предложили запретить бизнесу закупки иностранной продукции вместо российской

Первый зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов анонсировал создание законопроекта, предусматривающего запрет на приобретение иностранной продукции российскими предпринимателями и госзаказчиками ­в случае наличия отечественного аналога. Инициатива о единой государственной программе продвижения отечественных товаров призвана усилить меры по поддержке российских производителей. Об этом сообщает ТАСС.

Морозов подчеркнул, что в настоящее время многие российские компании и учреждения, включая бюджетную сферу, по-прежнему закупают зарубежные товары, хотя отечественные аналоги уже присутствуют на рынке. По мнению депутата, без введения подобной меры не получится поднять экономику на желаемый уровень.

Морозов напомнил, что ранее для поддержки отечественного автомобилестроения было решено пересадить депутатов и представителей органов власти на автомобили российского производства.

«Таким образом мы хотим поступить и по другим направлениям, чтобы поддержать отечественного товаропроизводителя, поддержать отечественного предпринимателя, поддержать отечественного ремесленника. Если он производит и соответствует вот этим критериям «нашего», чтобы мы выбирали свое», — резюмировал Морозов.