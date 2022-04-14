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14.04.2022 в 10:55

Индийская IT-компания Infosys закроет российское представительство

В компании «обеспокоены развитием событий в регионе»

Индийский разработчик программного обеспечения (ПО) Infosys закрывает представительство в России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора IT-гиганта Салила Пареха в эфире телеканала NDTV.

«Мы начали перевод нашего бизнеса и всей нашей работы за пределы России», — уточнил Парех, отвечая на вопрос о влиянии ситуации в Украине на деятельность Infosys.

По его словам, в российском подразделении работают менее 100 человек, при этом «у компании нет клиентов в РФ». В России представительство Infosys обслуживает заказчиков по всему миру, однако в компании «обеспокоены развитием событий в регионе», поэтому приняли решение закрыть офис в Москве.

Кроме того, генеральный директор IT-корпорации заверил, что сотрудникам помогут переехать из России и найти работу в других представительствах.

В начале апреля BBC сообщала, что Infosys, долей в которой владеет жена главы Минфина Великобритании Риши Сунака, планирует закрыть представительство в России. Это произошло после критики в адрес Сунака за то, что его супруга получает прибыль за счёт доли в компании, которая продолжила работать в России после начала военной спецоперации на Украине. Тогда министр заявил, что его жена не влияет на решения руководства Infosys.

Infosys
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