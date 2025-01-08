Инфлюенс-маркетинг в 2025 году: рост ИИ-контента, взлет e-com и отсутствие YouTube

Ландшафт отечественного рынка инфлюенс-маркетинга уже который год серьезно изменяется. То, что было трудно представить вчера, сегодня становится реальностью. Руководитель отдела маркетинга влияния СберМаркетинг Дмитрий Кирсанов рассказал Sostav о гипотетических радикальных сценариях развития российского SMM и инфлюенс-маркетинга и о том, как к ним адаптироваться.

Прогноз № 1. ИИ-контент станет доминировать в соцсетях

Большая часть контента в соцсетях будет создаваться с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Эксперт «Главного радиочастотного центра» заявил, что к 2026 году до 90% диджитал-контента будет создаваться алгоритмами ИИ или с их использованием.

Прогноз доминирования ИИ-контента в соцсетях вполне оправдан — уже сейчас мы видим, как ИИ меняет подходы к созданию материалов: алгоритмы генерируют текст, изображение, видео и аудио. Проекты с креативами, сгенерированными нейросетями, регулярно появляются в медиа и участвуют в рекламных фестивалях. Но рост объемов такого контента требует прозрачности и регулирования — некоторые платформы ввели встроенные фильтры, чтобы помечать созданный нейросетями контент. На российских онлайн-площадках фильтров пока нет, однако регуляторы разрабатывают закон, который будет контролировать распространение информации, сгенерированной ИИ.

Прогноз № 2. Потребление контента ускорится

Сейчас фокус внимания составляет 2−3 секунды. Но количество контента растет — глубина и качество внимания аудитории к рекламным сообщениям могут сократиться до 0,5−1 секунды. У маркетологов останется совсем мало времени на то, чтобы привлечь внимание пользователей.

Возможно, в ближайший год фокус внимания не упадет драматически, но в перспективе нескольких лет — когда поколение альфа станет платежеспособным — мы увидим, насколько сильно отличаются барьеры и восприятия контента. Пока никто из нас не представляет долгосрочный и негативный эффект от рекомендательных лент в соцсетях, но мы видим, что в разных странах власть на законодательном уровне запрещает детям до 16 лет пользоваться соцсетями — это прецедент.

Прогноз № 3. Работу с блогерами усложнит госрегуляция

По мере роста инфлюенс-маркетинга во всем мире будет увеличиваться и контроль за ним. С одной стороны, законодательная регуляция поможет сделать рынок максимально прозрачным, с другой — из-за сложности оформления рекламных размещений сфера рискует потерять крупных инфлюенсеров. Так, например, обязательная регистрация блогеров в реестре Роскомнадзора, введение ОКВЭД для блогерской деятельности и ужесточение контроля за соблюдением маркировки рекламы может привести к сокращению количества инфлюенсеров и к отказу от нативной рекламы.

Разумеется, сценарий, при котором значительная часть блогеров откажется от постинга из-за новых ограничений — фантастический. Но государственное внимание к такому важному и объемному сегменту рынка будет усиливаться. Главное — строго следовать букве закона, участвовать в профильных комитетах, получать официальные обоснования от регулирующих органов при малейших сомнениях в правомерности той или иной процедуры.

Прогноз № 4. Маркетплейсы заменят соцсети

Тренд на интеграцию функционала соцсетей в маркетплейсы стал набирать обороты с периода пандемии COVID-19. В этом году мы видим, что прирост аудитории составил +12% по сравнению с 2023-м, более половины населения (60%) страны старше 12 лет ежемесячно проводят время на e-com площадках, совершая в среднем 37 запросов. Помимо товаров, маркетплейсы продают рекламные размещения. Можно ожидать, что некоторые из игроков вступят в неожиданные партнерства, как это уже сделали Wildberries и крупнейший оператор наружной рекламы Russ.

Дмитрий Кирсанов, руководитель отдела маркетинга влияния «СберМаркетинг»: Вполне вероятно, что в ближайшие пять лет у маркетплейсов появится более расширенный функционал соцсетей — они станут не только точкой продаж, но и платформой для общения, вдохновения и взаимодействия брендов с клиентами. Поэтому есть смысл учитывать маркетплейсы в стратегии продвижения не только как рекламные площадки, но и как платформы для взаимодействия с аудиторией — используйте по максимуму их контентные возможности и оперативно тестируйте новые функции.

Прогноз № 5. YouTube станет полностью недоступен

Если в 2025 году YouTube станет недоступен, ситуация для рынка SMM и инфлюенс-маркетинга может измениться. После замедления YouTube в 2024-м в ТОП-3 популярных платформ России произошла перестановка. Американский видеохостинг переместился на третье место, на втором оказался VK, на первом — Telegram. DAU (количество уникальных пользователей за сутки) Rutube выросло до 9 млн пользователей. Однако с 15 декабря трафик YouTube просел еще сильнее. Замедление коснулось и пользователей мобильного интернета, которые прежде не испытывали неудобств при просмотре контента.