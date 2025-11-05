Sostav.ru

05.11.2025 в 17:55

В Австралии подросткам запретят пользоваться Reddit и Kick

И обяжут стриминговые сервисы инвестировать в местный контент

Австралийский интернет-регулятор добавил в список соцсетей, которыми запретят пользоваться людям младше 16 лет, платформы Reddit и Kick. Власти могут включить в перечень и другие сайты, сообщает Reuters.

Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ), Snapchat, Threads, TikTok, X и YouTube уже включены в список.

Австралия станет первой страной в мире, которая будет штрафовать социальные медиа на сумму до $32 млн, если те не примут меры для блокировки пользователей младше 16 лет. Закон вступит в силу с 10 декабря 2025 года.

В Комиссии по электронной безопасности призвали технологические компании постоянно оценивать, соответствуют ли они определению «платформа социальных сетей с возрастными ограничениями», когда внедряют новые функции или меняют основные способы их использования.

Discord, GitHub, LEGO Play, Roblox, Steam, Google Classroom и YouTube Kids не соответствуют критериям платформы социальных сетей с возрастными ограничениями, заявили в комиссии.

Также стало известно, что правительство Австралии намерено обязать стриминговые платформы инвестировать в местный контент не менее 10% от общих расходов в стране. Речь идет о вложениях в новые австралийские драматические произведения, детский контент, документальные фильмы, художественные и образовательные программы.

