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17.06.2025 в 10:30

Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» в дилерских центрах России вырос с начала года

За год количество пользователей, готовых оставлять оценки автосалонам, выросло на 10%

Средний Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» (ИКС) в дилерских центрах России вырос с 4,1 в начале года до +4,3 в мае. Это свидетельствует о том, что автомобильные салоны стали более активно работать над сервисом для привлечения и удержания клиентов. Об этом Sostav рассказали представители «Авто.ру».

Сервис «Авто.ру» изучил данные по ИКС в дилерских центрах России: в мае покупатели стали выше оценивать уровень обслуживания по сравнению с началом года. Среднее значение ИКС стало выше на 0,2 пункта, составив значение 4,3 по пятибалльной шкале.

Даниил Шкурыгин, коммерческий директор «Авто.ру»:

Повышение значения ИКС означает, что дилеры стали уделять больше внимания клиентскому сервису как одному из способов привлечения и удержания покупателей на падающем рынке. Это логично: сейчас российский рынок — это рынок покупателя, и качество сервиса, безусловно, становится одним из главных конкурентных преимуществ.

Индекс клиентского сервиса «Авто.ру» рассчитывается для каждого дилерского центра на базе оценок покупателей. Через пуш-уведомления или в процессе телефонного опроса клиенты оценивают ключевые аспекты взаимодействия с автосалоном: уровень профессионализма консультантов, оперативность и качество предоставления необходимой информации, общее впечатление от посещения салона и так далее.

За год количество пользователей, готовых оставлять оценки автосалонам, выросло на 10%.
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авто.ру
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