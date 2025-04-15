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18+
15.04.2025 в 06:10

Incity столкнулась с угрозой банкротства

Компания начала закрывать магазины еще в прошлом году

Компания «Модный континент», управляющая брендом Incity, может обанкротиться. Ретейлер уже долгое время испытывает трудности в бизнесе, уступая позиции другим российским сетям, сообщает «Коммерсант».

Заявление о несостоятельности компании намерен подать индивидуальный предприниматель Дмитрий Зимин.

С лета прошлого года «Модный континент» начал сокращение числа магазинов Incity, особенно в регионах и Подмосковье. Помещения предлагались другим fashion-ритейлерам. В компании объясняли закрытие точек невыгодным расположением.

По данным СПАРК, выручка компании в 2024 году сократилась почти на 50% по сравнению с предыдущим годом, составив 1,7 млрд руб., а чистый убыток увеличился в 2,3 раза до 608 млн руб. По состоянию на конец 2024 года общая долговая нагрузка превышает 800 млн руб.

Не помогли ретейлеру даже коллаборации с «Роскосмосом», «Кинопоиском» и группой «Мумий Тролль». На данный момент сеть Incity насчитывает 14 магазинов в Москве и четыре в Санкт-Петербурге, а также по одному-два магазина в крупных городах России и один в Ереване.

По словам партнера консалтинговой компании One Story Ольги Сумишевской, Incity уже давно теряет позиции на рынке перед более Продажи товаров Incity также упали в онлайн-пространстве: на Wildberries сообщили о снижении реализации одежды этого бренда почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что одежный бренд Just Clothes фэшн-ретейлера Lady & Gentleman City также закрывает свои магазины. Не работает уже восемь из открытых ранее 13 магазинов под новым брендом.

Incity
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